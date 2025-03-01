العراق يدعو الشركات العالمية المطورة لحقول نفط كردستان إلى اجتماع مهم
2025-03-01 18:00:06 - المصدر: الطاقة
دعت وزارة النفط العراقية الشركات العالمية المتعاقدة مع حكومة إقليم كردستان، والمنضوية تحت "أبيكور"، إلى حضور اجتماع مهم في بغداد، يوم الثلاثاء المقبل 3 مارس/آذار 2025. ووفقًا لبيان طالعته منصة الطاقة المتخصة (مقرّها واشنطن)، يهدف الاجتماع إلى مناقشة العقود المبرمة وتنسيق الجهود لتطوير الحقول النفطية في الإقليم، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وبما يحقّق المصلحة الوطنية. …
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