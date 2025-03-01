2025-03-01 18:00:06 - المصدر: الطاقة

دعت وزارة النفط العراقية الشركات العالمية المتعاقدة مع حكومة إقليم كردستان، والمنضوية تحت "أبيكور"، إلى حضور اجتماع مهم في بغداد، يوم الثلاثاء المقبل 3 مارس/آذار 2025. ووفقًا لبيان طالعته منصة الطاقة المتخصة (مقرّها واشنطن)، يهدف الاجتماع إلى مناقشة العقود المبرمة وتنسيق الجهود لتطوير الحقول النفطية في الإقليم، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وبما يحقّق المصلحة الوطنية. …

إقرأ: العراق يدعو الشركات العالمية المطورة لحقول نفط كردستان إلى اجتماع مهم على منصة الطاقة



