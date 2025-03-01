المنتخب الأسترالي يحقق لقب كأس آسيا للشباب

2025-03-01 18:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتوج المنتخب الأسترالي بلقب كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا، اليوم السبت، بعد فوزه على نظيره السعودي في المباراة النهائية بركلات الترجيح.فاز المنتخب الأسترالي في النسخة 23 من بطولة كأس أمم آسيا تحت 20 عامًا، بعد أن تعادل مع المنتخب السعودي في الوقت الأصلي (1-1)، ليحسم اللقب لصالحه بركلات الترجيح (5-4) في المباراة التي أقيمت على استاد مركز باوان الرياضي في مدينة شينزن الصينية.وتعد هذه البطولة الأولى للمنتخب الأسترالي في تاريخه، بعد أن كان أبرز إنجاز له هو الوصافة في نسخة 2010.