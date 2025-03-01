الداخلية: ضبط 21 طنًا من المواد الغذائية المهربة في كركوك
2025-03-01 18:50:01 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، ضبط 21 طنًا من المواد الغذائية المهربة عبر الطرق النيسمية والقبض على المتهمين في محافظة كركوك.
وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "قيادة شرطة محافظة كركوك تواصل متابعتها للطرق النيسمية عبر مفارز وسيطرات مفاجئة؛ حرصًا منها على الأمن الصحي للمواطن".
وأضاف البيان، أنه "بعملية أمنية وبناء على معلومات دقيقة، تمكنت قيادة شرطة محافظة كركوك من ضبط (21 طنًا) من المواد الغذائية المهربة غير صالحة للاستهلاك البشري، تنبعث منها روائح كريهة وغير خاضعة للفحص والسيطرة النوعية في الطرق النيسمية في محاولة لدخولها إلى المدينة".
وأشار إلى، أن "قيادة شرطة محافظة كركوك ألقت القبض على ثلاثة متهمين مع ضبط عجلاتهم"، مبينًا، أن "عملية الضبط جاءت بعد تشكيل قوة ونصب كمين محكم بعد استحصال الموافقات القضائية".
وواصل البيان، أنه "تم ضبط المواد بمحضر ضبط أصولي واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين أصوليًا لينالوا جزاءهم العادل".
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، ضبط 21 طنًا من المواد الغذائية المهربة عبر الطرق النيسمية والقبض على المتهمين في محافظة كركوك.
وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "قيادة شرطة محافظة كركوك تواصل متابعتها للطرق النيسمية عبر مفارز وسيطرات مفاجئة؛ حرصًا منها على الأمن الصحي للمواطن".
وأضاف البيان، أنه "بعملية أمنية وبناء على معلومات دقيقة، تمكنت قيادة شرطة محافظة كركوك من ضبط (21 طنًا) من المواد الغذائية المهربة غير صالحة للاستهلاك البشري، تنبعث منها روائح كريهة وغير خاضعة للفحص والسيطرة النوعية في الطرق النيسمية في محاولة لدخولها إلى المدينة".
وأشار إلى، أن "قيادة شرطة محافظة كركوك ألقت القبض على ثلاثة متهمين مع ضبط عجلاتهم"، مبينًا، أن "عملية الضبط جاءت بعد تشكيل قوة ونصب كمين محكم بعد استحصال الموافقات القضائية".
وواصل البيان، أنه "تم ضبط المواد بمحضر ضبط أصولي واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين أصوليًا لينالوا جزاءهم العادل".