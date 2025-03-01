2025-03-01 18:50:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، ضبط 21 طنًا من المواد الغذائية المهربة عبر الطرق النيسمية والقبض على المتهمين في محافظة كركوك.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "قيادة شرطة محافظة كركوك تواصل متابعتها للطرق النيسمية عبر مفارز وسيطرات مفاجئة؛ حرصًا منها على الأمن الصحي للمواطن".وأضاف البيان، أنه "بعملية أمنية وبناء على معلومات دقيقة، تمكنت قيادة شرطة محافظة كركوك من ضبط (21 طنًا) من المواد الغذائية المهربة غير صالحة للاستهلاك البشري، تنبعث منها روائح كريهة وغير خاضعة للفحص والسيطرة النوعية في الطرق النيسمية في محاولة لدخولها إلى المدينة".وأشار إلى، أن "قيادة شرطة محافظة كركوك ألقت القبض على ثلاثة متهمين مع ضبط عجلاتهم"، مبينًا، أن "عملية الضبط جاءت بعد تشكيل قوة ونصب كمين محكم بعد استحصال الموافقات القضائية".وواصل البيان، أنه "تم ضبط المواد بمحضر ضبط أصولي واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين أصوليًا لينالوا جزاءهم العادل".