2025-03-01 18:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ضمن فعاليات أسبوعه الثقافي، احتفى الاتحاد العام للأدباءوالكتاب في العراق بيوم الثقافة الإيزيدية، مستضيفاً الشاعرة خالدة خلات في أصبوحةشعرية مميزة، بحضور نخبة واسعة من المثقفين والأدباء.

وخلال الجلسة، قرأت الشاعرة خالدة مجموعة من قصائدها التي عكست معاناةالإيزيديين في ظل الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة سنجار بمحافظة نينوى.

وأشارت الشاعرة، خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الفظائع التيارتكبتها عصابات داعش الإرهابية، من قتل واغتصاب وتشريد، تركت أثراً عميقاً فيتجربتها الشعرية، ما منح نصوصها بعداً إنسانياً مؤثراً".

وأوضحت خالدة، أن "الاحتفاء بالثقافة الإيزيدية يعكس انفتاح اتحادالأدباء على جميع المبدعين من مختلف مكونات الوطن"، مبينة أن "الهجماتالإرهابية التي استهدفت العاصمة بغداد خلال فترات الاحتقان الطائفي ألهمتها كتابةقصائد تعكس حجم المأساة التي مر بها العراقيون، وتسعى إلى لفت أنظار العالم إلىمسلسل القتل الجماعي الذي استهدف الأبرياء".

وأضافت أن "الحرب بكل تداعياتها صنعت منها شاعرة، حيث بدأت بنشرقصائدها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ثم امتد انتشارها إلى الصحف والمواقعالثقافية.

ومن بين نصوصها برزت قصائد تحاكي آلام ومعاناة السبايا الإيزيديات، إذاستخدمت في كتابتها مفهوم "الحلول" بالمعنى الفلسفي، محاولةً نقل مشاعرالأسيرات وما يعشنه من ألم وضياع.

مطالب بجعلها تقليداً سنوياً

شهدت الجلسة تفاعلاً لافتاً من الأدباء الإيزيديين الحاضرين، الذين أثنواعلى جهود الاتحاد في تسليط الضوء على الإبداع الإيزيدي.

وفي هذا السياق، قال المثقف الإيزيدي نعمة خلات، أحد المشاركين فيالفعالية، إن "هذه الجلسة تميزت بعمق محتواها وثراء حضورها"، داعياً إلى"تكرار مثل هذه الاستضافات بشكل سنوي لتعزيز التلاقح الثقافي وتبادل الرؤىالإبداعية".

وأضاف خلات، أن "استضافة الأدباء الإيزيديين داخل أروقة الاتحاد يسهمفي ترسيخ أواصر الأخوة والتعاون الثقافي بين جميع أطياف المجتمع العراقي".

وتضمنت الفعالية أيضاً جولة في متحف الاتحاد، حيث اطلع المشاركون علىمحتوياته التي تضم كتباً ومخطوطات نادرة، إضافةً إلى مقتنيات شخصية تعود لشخصياتأدبية بارزة، منها رداء منزلي للشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري، وعباءة الشاعرالسيد مصطفى جمال الدين، إلى جانب مجسمات لشخصيات أدبية من بينها الشاعر الكرديالخالد عبد الله كوران.

على مدار الأسبوع

من جانبه، أوضح الأمين العام لاتحاد الأدباء، عمر السراي، أن الاتحاد حرصعلى إقامة أسابيع أدبية تتضمن أنشطة ثقافية ومعرفية وترفيهية متنوعة، بما في ذلكاستضافة شخصيات إبداعية، وإقامة مسابقات وفعاليات فنية وقراءات شعرية وقصصية.

وأضاف السراي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الدورة، التي تُعدالثالثة من نوعها، حملت عنوان (نزهة ربيعية مع كتاب)، وقد استُهلت باستضافة شعراءإيزيديين قدموا من سنجار وبعشيقة بمحافظة نينوى لمشاركة قصائدهم وتجاربهمالإبداعية".

كما أشار إلى أن "الأسبوع الثقافي، الذي انطلق في الأول من آذار،سيختتم في الثامن منه، حيث سيُخصص اليوم الأخير للاحتفاء بالمرأة العراقية، عبرفعاليات مخصصة للأديبات والمبدعات".

الاحتفاء بالتنوع الثقافي العراقي

بدوره، أكد مسؤول الشؤون الثقافية في الاتحاد، منذر عبد الحر، أن المكوناتالاجتماعية المختلفة تمثل جزءًا أصيلًا من الثقافة العراقية، وأن الاحتفاء بالإبداعالإيزيدي يُعد انتصارًا للقضية الإيزيدية وللمعاناة التي عاشها أبناء هذا المكونجراء جرائم داعش الإرهابية.

وأشار عبد الحر إلى أن افتتاح فعاليات الأسبوع الأدبي بمشاركة أدباءإيزيديين والاستماع إلى قصائدهم التي تحتفي بالجمال والوطن والمحبة، يعكس حرص الاتحادعلى إبراز التنوع الثقافي للعراق.

بينما لفت إلى أن "الفعاليات تشمل معرضًا للكتاب بمشاركة أكثر من 25دار نشر محلية، إضافة إلى معرض تشكيلي وفعاليات أخرى ستستمر حتى ساعات متأخرة منالليل، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك".