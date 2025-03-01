2025-03-01 18:54:04 - المصدر: ايشان

رد مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، على سؤال يخص التدخين خلال شهر رمضان المبارك، داعياًَ إلى تركه وضبط النفس خلال الشهر الكريم. ونشر مكتب المرجع الديني سؤالاً لأحد الأشخاص جاء فيه: “هل أفتى سماحة السيد (دام ظله) بجواز التدخين في شهر رمضان للصائم الذي لا يستطيع تركها؟”. وكان جواب المكتب كالآتي: “سماحة السيد […]

ظهرت المقالة السيد السيستاني: على المدخن ضبط نفسه ويمتنع عن التدخين في شهر رمضان أولاً على ايشان.



