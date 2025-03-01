بعد توقف 50 عاما.. مدفع الإفطار يعود لقلعة أربيل

2025-03-01 18:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/استعادت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مدفع رمضان التراثي، ليعود مجددا علىقمة قلعتها التاريخية، ليطلق قذيفته مع وقت الإفطار.

وهذا المدفع،وبحسب ملا خيام، الذي تحدث عنه لوكالة شفق نيوز، وهو المسؤول عن المدفع: "المدفعالرمضاني يعود لزمن العثمانيين، واستمر حتى خميسينيات القرن الماضي".

وأضاف"لقد توقف المدفع منذ أكثر من 50 عاما، بسبب الأوضاع السياسية وغيرها، والآنعاد مجددا لقلعة أربيل".

ولفت إلى أن "المدفعهو رمز رمضاني، ونفتخر به نحن كمسلمين"، مؤكدا أن "هذا المدفع فريد مننوعه، فهو ليس إلكتروني كما بات سائدا الآن، فهو يعمل بالطريقة القديمة اليدوية،وعبر البارود".

ويعد مدفعرمضان، من أشهر الأمور المرتطبة بشهر الصيام، حيث يتم إطلاق القذيفة عن وقتالفطور، وعند حلول عيد الفطر المبارك، ويستخدم له قذائف صوتية، ومؤخرا لم يعد لهوجود في العواصم العربية، وجرى الاكتفاء بمنوذج إلكتروني يبث عبر شاشات التلفزيونعند حلول وقت الإفطار.