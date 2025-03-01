2025-03-01 19:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، عددًا من التوصيات للحد من انتشار آفة المخدرات.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس اجتماعًا ضم قادة الوزارة وعددًا من المديرين والضباط، بحضور مديري مكافحة المخدرات عبر الدائرة التلفزيونية؛ لمناقشة تنفيذ محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات في العراق".وأضاف البيان، أنه "في بداية الاجتماع، استمع الشمري إلى النسب والإحصائيات المتحققة في مكافحة المخدرات على ضوء هذه الخطة، وآخر ما تحقق من إنجازات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة".ووجه الشمري- حسب البيان- "جملة من التوصيات المهمة التي من شأنها دعم تنفيذ مفردات هذه الخطة، وإنجاح الجهود المبذولة في هذا المجال"، كما وجه "بالاستمرار في حملات التوعية والجهد الإعلامي للحد من انتشار آفة المخدرات، ومساعدة الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن المتاجرين والمتعاطين، إضافة إلى توعية المجتمع بالمخاطر الناتجة من انتشار هذه السموم وما تخلفه من آثار سلبية".