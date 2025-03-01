ديالى وكركوك.. اعتقال 4 متهمين بينهم أجنبي بتهمة إدخال مخدرات وأغذية "أكسباير"

2025-03-01 19:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة العراقية، يوم السبت، ضبط أحد سائقي الشاحنات أجنبيالجنسية في منفذ مندلي الحدودي بواسطة (K9) الكلاب البوليسية وبحوزته مواد يشتبه بها مخدرةفي ديالى، وضبط أطنان من المواد الغذائية المهربة وغير صالحة للاستهلاك البشري وإلقاءالقبض على المتهمين بكركوك.

وذكرت شرطة ديالى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أحد العناصر الأمنيةضمن مفارز قسم إدارة وتدريب اللكلاب البوليسية في شرطة ديالى وأثناء التفتيش بواسطة(K9) تمكن من إلقاء القبض على أحد سائقي الشاحنات أجنبي الجنسية في منفذمندلي الحدودي وضبط بحوزته مواد يشتبه بها أن تكون مخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيةبحقه وإيداعه التوقيف وحجز الشاحنة لدى الجهات الأمنية المختصة".

وفي كركوك، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد للوكالة، أنها"تمكنت من ضبط (21 طناً) من المواد الغذائية المهربة وغير صالحة للاستهلاك البشريوتنبعث منها روائح كريهة وغير خاضعة للفحص والسيطرة النوعية في الطرق النيسمية في محاولةلدخولها إلى المدينة".

وأضافت، "كما ألقت القبض على ثلاثة متهمين مع ضبط عجلاتهم وقد جاءتعملية الضبط بعد تشكيل قوة ونصب كمين محكم بعد استحصال الموافقات القضائية، حيث تمضبط المواد بمحضر ضبط أصولي واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين أصوليا لينالواجزاءهم العادل".