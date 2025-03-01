بركلات الترجيح.. منتخب أستراليا يتوج بكأس آسيا للشباب

2025-03-01 19:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توج منتخب أستراليا، مساء السبت، بلقبكأس آسيا للشباب لكرة القدم تحت 20 عاما بعد فوزه على السعودية، بركلات الترجيح5-4 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة النهائية بالتعادل 1-1.

وجرت المباراة على ملعب مركز باوان الرياضي، حيثتقدمت أستراليا بهدف سجله لويس أغوستي (24)، وسجل طلال حاجي هدف التعادل للسعوديةفي الدقيقة الـ45+2.

وظلت النتيجة على حالها في الشوط الثاني منالوقت الأصلي والشوطين الإضافيين، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح، والتي ابتسمتللمنتخب الأسترالي ومنحته أول ألقابه في البطولة القارية.

وتصدى ستيفن هول للركلة الجزاء الأخيرة التيسددها بسام هزازي.

وستشارك منتخبات السعودي واليابان وأسترالياوكوريا الجنوبية في نهائيات كأس العالم للشباب عن آسيا المقررة إقامتها في تشيلي.