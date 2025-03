بالصور: وضع حجر الأساس لمشروع تطوير شوارع الحي العسكري في ناحية العكيكة

2025-03-01 19:35:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: وضع رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار المهندس محمد جواد الزيدي، وبحضور النائبين عن المحافظة حسين البطاط وعلا الناشي، ورئيس الوحدة الإدارية، حجر الأساس لمشروع إنشاء شوارع متكاملة البنى التحتية في الحي العسكري بناحية العكيكة، ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمات وتوسيع المناطق المخدومة في الناحية وعموم المحافظة....

