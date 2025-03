محافظ ذي قار: نقص التمويل يعيق تحسين الواقع الصحي في المحافظة

2025-03-01 19:35:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، أن الواقع الصحي في المحافظة يعاني من تحديات كبيرة مشابهة لما تعانيه باقي المحافظات، مشيرا إلى أن هذه المشكلات ناتجة عن قلة التخصيصات المالية وتأخر تمويل المؤسسات الصحية من قبل وزارة المالية. وأوضح الإبراهيمي، خلال حديثه في البرنامج الصباحي لإذاعة الناصرية،...

