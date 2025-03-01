السوداني يقدم كتاب شكر وتقدير بمناسبة عيد المعلم

2025-03-01 20:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (1 اذار 2025)، كتاب شكر وتقدير إلى الهيئات التعليمية والتدريسية والإدارية بمناسبة عيد المعلم.

وذكرت وزارة التربية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني قدم كتاب شكر وتقدير إلى الهيئات التعليمية والتدريسية والإدارية كافة بمناسبة عيدهم الأغر، بحضور وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري ومستشار التربية والتعليم ونقيب المعلمين المركز العام، وسط أمنيات النجاح والسداد".







