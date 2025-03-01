السيد ريان الكلداني يستقبل رئيس حزب تقدم الإيزيدي لبحث تعزيز التعاون السياسي والأمني

2025-03-01 20:20:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

استقبل السيد ريان الكلداني، في مكتبه اليوم، السيد سعيد بطوش، رئيس حزب تقدم الإيزيدي، حيث جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، وسبل تعزيز التعاون بين المكونات العراقية لضمان حقوق الجميع في ظل التحديات الراهنة.

وأكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية تعزيز الوضع السلمي بين المكونات العراقية، مع التركيز على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لأوضاع سنجار لضمان الاستقرار والأمان لسكانها. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين القوى السياسية لضمان حقوق جميع المكونات وتعزيز الوحدة الوطنية في البلاد.

من جانبه، أشاد السيد سعيد بطوش بالدور الكبير الذي تلعبه حركة بابليون في دعم المكونات العراقية، معبراً عن حرص حزبه على بناء شراكات قوية مع مختلف الأطراف لتعزيز الاستقرار والتنمية في العراق.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على استمرار التواصل والتنسيق المشترك من أجل تحقيق الأهداف المشتركة وخدمة المجتمع العراقي بكل أطيافه.

المكتب الإعلامي

١ آذار ٢٠٢٥