2025-03-01 20:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، اليوم السبت، متابعتها 16 مشروعًا للمدن السكنية ضمن البرنامج الحكومي أطلقت خمس منها، فيما أشارت إلى أن مشروع المطور العقاري خطوة واعدة نحو توفير وحدات سكنية ميسرة.وقال المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجيات عملية لتوفير حلول سكنية مستدامة من عدة محاور، تشمل توزيع قطع أراضٍ مخدومة، وإنشاء مجمعات سكنية وتوزيع وحدات تكون بأسعار ميسرة، فضلًا عن تقديم قروض إسكانية عبر صندوق الإسكان والمصرف العقاري، لحاجة العراق إلى وحدات سكنية جديدة تقدر بـ 3 ملايين".وأوضح، أن "الوزارة تتابع تنفيذ 16 مشروعًا للمدن السكنية، مقسمة إلى جيلين، حيث يتضمن الجيل الأول خمسة مشاريع قيد التنفيذ، بينما تم طرح ستة مشاريع أخرى للإعلان ضمن الجيل الثاني وهنالك خمسة أخرى".وأكد صباح، أن "مشروع المطور العقاري الذي أطلقه رئيس الوزراء يمثل ركيزة أساسية في خطة الحكومة لتوفير وحدات سكنية بأسعار تنافسية، مما يساهم في تقليل الفجوة الإسكانية وتحقيق استقرار سكني لجميع فئات المجتمع".