الفياض: سيتم التصويت على قانون هيئة الحشد الشعبي

2025-03-01 20:25:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم السبت، أنه سيتم التصويت على قانون الهيئة ليكون سندًا قانونيًا، يليه قانون الخدمة والتقاعد.

وقال الفياض في بيان لهيئة الحشد الشعبي- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قانون الخدمة والتقاعد للحشد ثمرة جهود استمرت لسنوات"، مبينًا، أنه "سيتم التصويت على قانون الهيئة ليكون سندًا قانونيًا يليه قانون الخدمة والتقاعد".

وأضاف الفياض، "نحن في هيئة الحشد الشعبي من نحدد مصلحة الحشد ومجاهديه، وقانون الخدمة والتقاعد ثمرة جهودنا، فقد بذلنا فيه سنوات من البحث وتهيئة الظروف".

وأشار إلى، أن "البعض يحاول تصويرنا كمعارضين للقانون لأسباب سياسية"، مؤكدًا، أن "من ربط الموضوع بالسن القانونية لم يقرأ القانون جيدًا، فهو لا يتعلق برئيس الهيئة، بل برئيس الأركان وما دونه، آملًا العمل على تمرير القانونين خلال هذا العام".