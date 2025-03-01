شرطة الطاقة: التعاقد مع التصنيع الحربي لتعزيز القدرات بمعدات تقنية متطورة

2025-03-01 20:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – أمنة السلاميأعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم السبت، عن تحقيق نتائج مميزة في مكافحة عمليات التهريب، بانخفاض وصل إلى 98%، مشيرة إلى التعاقد مع هيئة التصنيع الحربي لتعزيز قدرات المديرية بمعدات تقنية متطورة.وقال مدير عام المديرية اللواء ظافر الحسيني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجهود المبذولة لمكافحة التهريب قد أثمرت نتائج متميزة، حيث انخفضت نسبة التهريب إلى 98%، كما تم وقف الخروقات على الأنابيب النفطية".وأضاف الحسيني،"تم إنجاز 90% من أعمال تصليح الأنابيب التي تعرضت للتخريب، ويجري العمل حاليًا بالتعاون مع وزارة النفط وشركة خطوط الأنابيب لإتمام الإصلاحات اللازمة".وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أكد اللواء الحسيني أن "عام 2025 شهد اعتماد استراتيجية جديدة، تم من خلالها التعاقد مع هيئة التصنيع الحربي بمبلغ 43 مليارًا و650 ألف دينار، لشراء كاميرات حرارية وطائرات مسيرة وعجلات إسقاط ودوريات، كمرحلة أولى من الخطة".وأشار إلى أن "المرحلة الثانية من الخطة ستشمل تزويد كافة المواقع النفطية في العراق بكاميرات حرارية مع نظام نقل إشارات، مما سيمكن من تغطية كامل الأراضي العراقية بأحدث التقنيات الأمنية".