2025-03-01 20:27:04 - المصدر: ايشان

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم السبت، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد ثمرة جهود استمرت لسنوات، مبينا أنه سيتم التصويت على قانون الهيئة ليكون سندًا قانونيًا يليه قانون الخدمة والتقاعد. وقال الفياض خلال كلمة له خلال زيارته قاطع عمليات نينوى للحشد، إنه “نحن في هيئة الحشد الشعبي من نحدد مصلحة الحشد ومجاهديه، وقانون […]

ظهرت المقالة الفياض: لست معارضاً لقانون الخدمة والتقاعد.. والسن القانوني لا يتعلق برئيس الهيئة أولاً على ايشان.



