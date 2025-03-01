فعاليات رمضان تزين الموصل القديمة (صور)

2025-03-01 20:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت الموصل القديمة، يوم السبت، انطلاق فعاليات تراثية رمضانية، أضفت أجواءً روحانية خاصة على أزقتها التاريخية، حيث اجتمع الأهالي والزوار في أجواء رمضانية استثنائية تجمع بين العادات الموروثة والأجواء الاحتفالية.

وتضمنت الفعاليات، عروضًا للأهازيج الموصلية التراثية، في محلة حمام المنقوشة، مما يعكس ارتباط المجتمع الموصلي بتراثه العريق خلال الشهر الفضيل.

ووثقت وكالة شفق نيوز، مشاهد للفعاليات الرمضانية التي أقيمت في محيط جامع النوري والمناطق المجاورة، حيث أظهرت الصور مشاهد لاحتشاد الأهالي حول الفعاليات الرمضانية، واستمتاع الأطفال بالفقرات الترفيهية، فضلًا عن العروض الفلكلورية التي أعادت للأذهان طقوس رمضان الموصلية القديمة.

وتعد هذه الفعاليات جزءًا من الجهود المبذولة لإحياء التراث المحلي وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أبناء المدينة، وسط تطلع المنظمين إلى جعلها تقليدًا سنويًا يعكس هوية الموصل الحضارية.