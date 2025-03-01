2025-03-01 20:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن بعض أطباء كركوك، يوم السبت، استقبال المرضى مجانًا طيلة أيام شهر رمضان، كما اتجهت بعض المختبرات الطبية إلى خفض أسعارها.

وقال النائب الأول لمحافظ كركوك، ياوز حميد، لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الأطباء في كركوك اعلنوا استقبال المرضى مجانًا طيلة أيام شهر رمضان، إلى جانب بعض المختبرات الطبية التي خفضت أسعارها، بالإضافة إلى مساهمات كريمة من بعض الأسواق والمحال التجارية".

ورأى حميد، أن "هذه المبادرة خطوة إيجابية ومميزة تعكس روح العطاء والتكاتف المجتمعي"، معرباً عن أمله بأن تزداد مثل هذه المبادرات لخدمة أبناء محافظة كركوك.

ودعا حميد، التجار إلى مراعاة الأسواق والمحافظة على استقرار الأسعار، ليتسنى للجميع توفير الاحتياجات اللازمة خلال هذا الشهر، كما طالب الأجهزة المختصة بمتابعة هذه الأمور والتأكيد على عدم استغلال حاجة الناس.