بعد بيان حزب العمال.. اليكتي يوجه دعوة لتركيا

2025-03-01 20:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

طالب عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، اليوم السبت (1 آذار 2025)، الحكومة التركية بإنهاء الحظر المفروض على مطار السليمانية.

وقال الشيخ رؤوف في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "بعد بيان حزب العمال الكردستاني الذي تضمن إلقاء السلاح وإنهاء العمل العسكري، فإن الدور حاليا يقع على عاتق تركيا".

وأضاف أن "تركيا مطالبة باتخاذ خطوات عديدة أهمها فتح الحظر على مطار السليمانية المستمر منذ عامين بحجة التعاون مع حزب العمال، وأيضا وقف العمليات العسكرية في إقليم كردستان، والانسحاب من جميع القواعد العسكرية المنتشرة في الإقليم والتي تقد بـ 80 قاعدة ما بين معسكر وربايا".

وكانت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني والتي تشمل العراق، أعلنت اليوم السبت (1 اذار 2025)، استجابةً لنداء زعيم الحزب عبد الله أوجلان وقفاً لإطلاق النار اعتباراً من اليوم.

وجاء في بيان الحزب وتابعته "بغداد اليوم"، بعنوان "إلى شعبنا الوطني والرأي العام"، أن "نداء عبد الله أوجلان الصادر في 27 شباط بعنوان "نداء السلام والمجتمع الديمقراطي" يمثل مانيفستو العصر، ويضيء الطريق لقوى الحرية والديمقراطية".

وأكد البيان أن "الحزب يلتزم بهذا النداء وسيتخذ خطوات وفقاً لضروراته ومتطلباته، مشيراً إلى أن القيادة والمجلس المركزي يشكلان القوة المنظمة للنضال".

وأشاد الحزب "بتضحيات شهداء الحرية، مجدداً العهد على مواصلة النضال بنفس العزيمة والإصرار، مشدداً على أن الحزب يدخل مرحلة جديدة مستفيداً من رؤية أوجلان وتجربته التاريخية لتحقيق أهدافه عبر نهج سياسي ديمقراطي"، مبيناً أن "الحزب أعلن وقف إطلاق النار استجابةً لنداء أوجلان"، مؤكداً أن "قواته لن تبادر إلى تنفيذ عمليات عسكرية رغم أي هجمات قد تُشن".

ودعا البيان "النساء والشباب إلى لعب دورهم في هذه المرحلة التاريخية"، مؤكداً أهمية هذا النداء مع اقتراب يوم المرأة في 8 آذار وعيد نوروز" .