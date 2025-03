2025-03-01 20:40:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى في رسالة موجهة إلى القمة العربية، أكدت حركة حماس أنها حريصة على استكمال اتفاق غزة بكل مراحله، وأنها ستتعاون مع أي مبادرة تتصدى لتهجير سكان غزة، مؤكدة رفضها أي مشروع لإدارة القطاع من أي جهة غير فلسطينية. وأضافت في رسالتها اليوم السبت عبر تيليغرام، أن "اليوم التالي للحرب يجب أن يكون فلسطينياً خالصاً […]

The post حماس: نرفض أي مشروع لإدارة غزة من أي جهة غير فلسطينية appeared first on جريدة المدى.