العراق في موقع سيء بمؤشر الديمقراطية لعام 2024

2025-03-01

متابعة/ المدى أظهر مؤشر الديمقراطية لعام 2024، العراق ودولاً عربية عدة ضمن نهج الأنظمة الاستبدادية في العالم، مشيراً إلى أن أكثر من ثلث سكان العالم، أي حوالي 39%، يعيشون تحت حكم استبدادي. وصنف التقرير الذي تصدره وحدة "ذي إيكونوميست إنتليجانس للأبحاث والتحليل" التابعة لمجموعة "ذي إيكونوميست" 60 بلدًا على أنها "أنظمة استبدادية"، بزيادة بلد واحد مقارنة بمؤشر […]

