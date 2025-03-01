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العراق في موقع سيء بمؤشر الديمقراطية لعام 2024

العراق في موقع سيء بمؤشر الديمقراطية لعام 2024
العراق في موقع سيء بمؤشر الديمقراطية لعام 2024
2025-03-01 20:40:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أظهر مؤشر الديمقراطية لعام 2024، العراق ودولاً عربية عدة ضمن نهج الأنظمة الاستبدادية في العالم، مشيراً إلى أن أكثر من ثلث سكان العالم، أي حوالي 39%، يعيشون تحت حكم استبدادي. وصنف التقرير الذي تصدره وحدة "ذي إيكونوميست إنتليجانس للأبحاث والتحليل" التابعة لمجموعة "ذي إيكونوميست" 60 بلدًا على أنها "أنظمة استبدادية"، بزيادة بلد واحد مقارنة بمؤشر […]

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