تعرض لاعب برشلونة للإصابة أثناء التدريبات

2025-03-01 21:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

كشفت تقارير صحافية إسبانية، اليوم السبت، عن تعرض المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن لإصابة خلال تدريبات فريقه برشلونة.

وذكرت التقارير أن كريستنسن تعرض لإصابة جديدة في آخر تدريب للفريق قبل مواجهة ريال سوسييداد، المقررة غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني، ولم يتمكن من استكمال التدريبات.

وأشارت إلى أن المدافع الدنماركي سيغيب عن صفوف برشلونة لمدة قد تصل إلى شهر.

وكان كريستنسن قد "تلقى الضوء الأخضر للعودة للمشاركة مع الفريق يوم الخميس الماضي، بعد تعافيه من إصابة عضلية".