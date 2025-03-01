2025-03-01 21:45:04 - المصدر: ايشان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن بلاده دخلت منذ الخميس مرحلة جديدة في الجهود المبذولة من أجل تركيا خالية من الإرهاب. وفيما يتعلق بنداء زعيم “بي كي كي” الإرهابي عبد الله أوجلان بخصوص “إلقاء التنظيم السلاح” قال أردوغان: “اعتبارا من الأمس، تم الدخول في مرحلة جديدة في جهود ’تركيا خالية من الإرهاب’، والتي […]

ظهرت المقالة أردوغان: تركيا ستستأنف العمليات ضد حزب العمال الكردستاني إذا لم يلق سلاحه أولاً على ايشان.



