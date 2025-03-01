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السيد الصدر يدعو شيوخ العشائر إلى تجنب اتباع السنن العشائرية المخالفة للشرع

السيد الصدر يدعو شيوخ العشائر إلى تجنب اتباع السنن العشائرية المخالفة للشرع
السيد الصدر يدعو شيوخ العشائر إلى تجنب اتباع السنن العشائرية المخالفة للشرع
2025-03-01 21:45:04 - المصدر: ايشان

دعا زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، شيوخ العشائر إلى تجنب اتباع السنن العشائرية المخالفة للشرع، منتقداً “رخص الدم” عند بعض العشائر. وورد إلى الصدر، استفتاء جاء فيه: “سيدنا في السنوات الأخيرة، نلاحظ بعض السنن العشائرية خرجت عن القواعد الشرعية والاجتماعية، فهل من نصيحة للعشائر الأصيلة؟”. وأجاب الصدر قائلاً: “في السنين الأخيرة؟!!!… ذلك موجود من […]

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السيد الصدر يدعو شيوخ العشائر إلى تجنب اتباع السنن العشائرية المخالفة للشرع

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