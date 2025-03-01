2025-03-01 21:45:04 - المصدر: ايشان

دعا زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، شيوخ العشائر إلى تجنب اتباع السنن العشائرية المخالفة للشرع، منتقداً “رخص الدم” عند بعض العشائر. وورد إلى الصدر، استفتاء جاء فيه: “سيدنا في السنوات الأخيرة، نلاحظ بعض السنن العشائرية خرجت عن القواعد الشرعية والاجتماعية، فهل من نصيحة للعشائر الأصيلة؟”. وأجاب الصدر قائلاً: “في السنين الأخيرة؟!!!… ذلك موجود من […]

ظهرت المقالة السيد الصدر يدعو شيوخ العشائر إلى تجنب اتباع السنن العشائرية المخالفة للشرع أولاً على ايشان.



