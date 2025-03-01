عدسة شفق نيوز توثق هلال رمضان قرب مئذنة القاسم (صور)

2025-03-01 21:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وثقت عدسة وكالة شفق نيوز، مساء السبت، رؤية هلال شهر رمضانقرب مئذنة مرقد القاسم نجل (الإمام موسى الكاظم عليهم السلام) في جنوب محافظة بابلوسط العراق.

ويستعد العراقيون منذ أيام لاستقبال الشهر الكريم من خلال شراء الموادالغذائية والزينة الرمضانية التقليدية، فيما تجري السلطات الأمنية حملات على الأسواقلمراقبة الأسعار.

وكان ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي العراقي، أعلنا أن اليوم السبتغرة شهر رمضان، فيما حدد مكتب المرجع الديني علي السيستاني، غداً الأحد أول أيام الشهر.

يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي، قرر خلال جلسته التي عقدها (الثلاثاء18 شباط / فبراير 2025)، تقليل ساعات الدوام الرسمي ساعة واحدة فقط إما في بداية الدوامأو في نهايته، بدءًا من الأحد 2 آذار/ مارس 2025.

من جهته، وجه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، أول أمس الخميس،بمنع الإفطار العلني خلال شهر رمضان، شاملاً "غير المسلمين أيضاً"، ومنعتقديم المشروبات الكحولية وغلق مخازنها، فضلا عن غلق جميع المطاعم والمقاهي والنواديالاجتماعية في الفنادق.