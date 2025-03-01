خلال رمضان.. بغداد و3 محافظات تقلص الدوام الرسمي

2025-03-01 21:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ مع بدايةشهر رمضان، أعلنت 4 محافات عن تقليص الدوام الرسمي لمدة ساعة واحدة، تباينت بين أنتكون في الدوام وبين نهايته.

وقال ديوان محافظة بغداد، في بيان ورد لوكالةشفق نيوز، إنه "تقرر تقليص الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات التابعة لهابواقع ساعة واحدة في نهاية الدوام، وذلك خلال شهر رمضان المبارك".

كما أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، فيبيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تقرر تقليص ساعات الدوام الرسمي في المؤسساتوالدوائر الحكومية، خلال شهر رمضان المبارك بساعة واحدة في نهاية الدوام الرسمي".

وإلى الأنبار، فقدأعلن ديوان المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تقرِّر تقليص ساعات الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة خلال شهررمضان المبارك، ليبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى نهاية الدوام الرسمي".

فيما أعلن محافظ بابل عدنان فيحان الدليمي، فيبيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تقرر تقليص ساعات الدوام الرسمي في جميعالدوائر الحكومية في المحافظة، ليبدأ من الساعة التاسعة صباحا بدلاً من الثامنةوحتى نهاية الدوام الرسمي".

وكانت وزارة التربية في إقليم كوردستان، أعلنتفي وقت سابق من اليوم، تقليص مدة كل حصة دراسية بمقدار خمس دقائق في جميع المؤسساتالتعليمية خلال شهر رمضان المبارك.

وسبق أن قرر مجلس الوزراء العراقي، خلال جلستهالتي عقدها (الثلاثاء 18 شباط / فبراير 2025)، تقليل ساعات الدوام الرسمي ساعةواحدة فقط إما في بداية الدوام أو في نهايته، بدءًا من الأحد 2 آذار/ مارس 2025.