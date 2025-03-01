2025-03-01 21:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، دعوة إلى وزارة الثقافة حول 23 صندوقًا تضم آثارًا ذهبية وتاريخية مودعة في خزائنه.وذكر بيان للبنك المركزي- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "في ضوء اختيار بغداد عاصمةً للسياحة العربية لعام 2025 من قبل المنظمة العربية للسياحة، ولأجل رفد المتاحف العراقية بالآثار الأصلية لتكون واجهة سياحية تستقطب السيّاح من مختلف بقاع العالم، أكد البنك المركزي العراقي وجود نحو 23 صندوقًا تحوي آثارًا ذهبية وتاريخية، كآثار النمرود، التي أودعت في خزائن البنك المركزي العراقي في سنوات سابقة للحفاظ عليها".ودعا البنك- بحسب البيان- وزارة الثقافة لتسلّم هذه الأمانات؛ لتعزيز محتويات المتحف الوطني العراقي والمتاحف الأخرى".