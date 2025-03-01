القبض على متهمين بسرقة مركبات صيادي الأسماك في البصرة

2025-03-01 21:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم السبت (1 آذار 2025)، عن إلقاء القبض على متهمين بسرقة محتويات مركبات تعود لصيادي الأسماك، استجابةً لمناشدات المواطنين وانتشار مقطع فيديو يوثق الحادثة.

وأكد بيان للقيادة، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بجهود ميدانية مكثفة وتنسيق أمني محكم، تمكنت مفارز مكافحة الإجرام من جمع الأدلة وتتبع المتهمين، مما أسفر عن تحديد هويتهم وإلقاء القبض عليهم خلال وقت قياسي، حيث تبين أنهم من أصحاب السوابق".