إصابة طفل بانفجار لغم عنقودي جنوبي ذي قار

2025-03-01 22:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

أكد مصدر أمني، اليوم السبت (1 آذار 2025)، إصابة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بجروح متوسطة جراء انفجار لغم عنقودي في منطقة زراعية جنوبي ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "طفلاً أصيب بانفجار لغم عنقودي أثناء لهوه في منطقة زراعية قرب تل اللحم، ما أسفر عن إصابته بجروح متوسطة".

وأضاف أن "فريقاً أمنياً مشتركاً وصل إلى موقع الانفجار وفرض طوقاً حوله، فيما بدأت مفرزة من معالجة المتفجرات بعملية تمشيط تحسباً لوجود ألغام أخرى".

وأشار المصدر إلى أن "حالة الطفل الصحية مستقرة بعد نقله إلى ردهات الطوارئ في مستشفى قريب"، مؤكداً أن "اللغم يعود إلى مخلفات حربية قديمة".