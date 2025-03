العمل: لا تخصيصات لدينا لإطلاق دفعات جديدة من الرعاية الاجتماعية

2025-03-01 22:15:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، عدم وجود تخصيصات لديها لإطلاق وجبات جديدة من الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أنها ستعمل على تحويل المستفيدين إلى الوزارات في حال توفر فرص عمل لهم. وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في حديث صحفي تابعته (المدى)، إن"وزارة العمل تمنح رواتب إعانة اجتماعية إلى نحو مليونين و175 […]

