2025-03-01 22:15:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم السبت ، فقرة السنّ التقاعدي القانوني في قانون تقاعد الحشد الشعبي لا تتعلق برئيس الهيئة، بل برئيس الأركان في الهيئة فما دون. وبحسب بيان للهيئة اطلعت (المدى) إن "الفياض قال في كلمة له خلال زيارته قاطع عمليات نينوى للحشد، نحن في هيئة الحشد الشعبي من […]

The post الفياض: فقرة السنّ التقاعدي في قانون الحشد لا تتعلق برئيس الهيئة appeared first on جريدة المدى.