رئيس الوزراء يؤكد دعم الأسرة التربوية ويعلن اتخاذ مجموعة خطوات لمعالجة المشاكل والمعوقات

2025-03-01 23:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بأن الحكومة أفردت في برنامجها حيزًا واسعًا لقطاع التربية والتعليم في مختلف المستويات، لمعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن وزارة التربية حققت مستهدفاتها بنسبة 80% ضمن البرنامج الحكومي وهو دليل على تضافر جهود الجميع فيها، مؤكدًا بأن الحكومة داعمة للأسرة التربوية في تأدية مهامها، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يسيء لشريحة المعلمين.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل نقيب المعلمين العراقيين عدي حاتم العيساوي، وأعضاء المجلس المركزي للنقابة، وذلك بمناسبة عيد المعلّم، بحضور وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري".

وأضاف البيان، أن "رئيس الوزراء هنَّأ الحاضرين والملاكات التربوية بحلول شهر رمضان المبارك، كما هنَّأ الأسرة التعليمية بمناسبة عيد المعلّم"، موجهًا، "كتاب شكر وتقدير إلى الكوادر التربوية والتعليمية؛ لما قدّمته من إسهام أساسي في بناء القيم الإنسانية والحضارية والعلمية في مجتمعنا العراقي".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، بأن "الحكومة أفردت في برنامجها حيزًا واسعًا لقطاع التربية والتعليم في مختلف المستويات، لمعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي"، مؤكدًا، أن "وزارة التربية حققت مستهدفاتها بنسبة 80% ضمن البرنامج الحكومي وهو دليل على تضافر جهود الجميع فيها".

وأشار السوداني إلى، أن "عدد المدارس التي عملت عليها الحكومة ضمن خطة إكمال المشاريع المتوقفة والمشاريع الجديدة تجاوز 10 آلاف مدرسة، جرى تنفيذ 1341 مبنى مدرسيًا منها منذ انطلاق عمل الحكومة، كما تم إطلاق الأعمال التنفيذية في 600 مدرسة ضمن المرحلة الأولى من "مشروع إيدوبا"، الذي دخلت فيه الحكومة بدور المنظم للعمل، عبر تمكين القطاع الخاص من الإسهام في تنفيذ المشروع وفق موديل اقتصادي متفق عليه".

واكد رئيس الوزراء– حسب البيان– على "مهام المعلم ودوره في البناء وتعزيز النضج لمواجهة مظاهر الانحلال، وحرمة المال العام، والتقصير في أداء الواجب"، مشيرًا إلى، ان "الحكومة ملتزمة بدفع تكاليف المدارس للقطاع الخاص مع الصيانة وفق نظام التقسيط".

وتابع، أن "بناء المدارس وضع في المسار الصحيح، ووجهنا المحافظين بتوفير الأراضي للمباشرة بالعمل" مؤكدًا، "موقف الحكومة بدعم الأسرة التربوية في تأدية مهامها، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يسيء لشريحة المعلمين".

وأشار رئيس الوزراء، "نثق باهتمام وزارة التربية ونقابة المعلمين، بأن تولي اهتماما كبيرا بالتربية الأخلاقية"، مؤكدًا، "دعمه توجهات وزارة التربية واحتياجاتها في طباعة المناهج والكتب وبقية المستلزمات الدراسية".

وأوضح، "لاحظنا تراجع نسب التسرّب من المدارس بشكل كبير، وهذا مؤشر إيجابي نتيجة جهود فريق من الوزارة والمستشارين"، مبينًا، "عالجنا موضوع السكن ضمن عدة مسارات، وأعلنّا عن مدن سكنية بكل فعاليتها الاقتصادية والخدمية في بغداد والمحافظات.

وتابع، "إنجاز مجمعات سكنية بالتعاون مع القطاع الخاص وتوزيع قطع أراض سكنية مخدومة، هو ضمن خطوات الحكومة لمعالجة أزمة السكن"، مبينًا، "وضعنا الحجر الأساس في منطقة النهروان جنوب بغداد لتوزيع قطع أراضٍ سكنية، بتصميم حديث ووحدات مخدومة.

وقال رئيس الوزراء: "سيتم منح قرض لأصحاب قطع الاراضي السكنية، وفق آلية خاصة من أجل الشروع بالبناء"، موضحًا، "أوعزنا إلى وزارة الإعمار والإسكان المباشرة بمشاريع الخدمات الأساسية، وسيتم إنجاز خط سريع يربط المشروع بمركز العاصمة، وتجربة توزيع الأراضي السكنية المخدومة ستكون في جميع المحافظات".

وواصل، "أعلنا توزيع 10 آلاف قطعة أرض سكنية للأسرة التربوية من أصل 44 ألف قطعة في محافظة المثنى، وسنجري مفاوضات مع المطوّر العقاري لتخفيض أسعار القطع السكنية وعلى شكل أقساط".

واوضح السوداني، "وفق إجراءات الحكومة لمعالجة الأزمة سيكون السكن متاحًا أمام جميع المواطنين ولن يقتصر على شريحة معينة، ومستمرون بالتنفيذ والعمل، والحكومة ستغطي احتياجات شريحة المعلمين، وستواصل الحكومة دعم وإسناد الأسرة التعليمية والتربوية من خلال وزارة التربية والمستشارين.





