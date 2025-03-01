ريال مدريد يسقط أمام بيتيس في الليجا

2025-03-01 23:10:02 - المصدر: واع

متابعة - واعخسر ريال مدريد (1-2) أمام مضيفه ريال بيتيس، اليوم السبت، على ملعب بينتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة ال26 من الدوري الإسباني.وسجل للميرينجي: إبراهيم دياز في الدقيقة 10، بينما أحرز كاردوسو وإيسكو لريال بيتيس، في الدقيقتين (34، 54).وبهذه الخسارة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 54 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما رفع ريال بيتيس رصيده إلى 38 نقطة، في المركز السادس.