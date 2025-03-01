دراجو كويه والصناعة يحققون المركز الأول في سباقات اليوم الأخير من دوري الأندية

2025-03-01 23:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق دراجو نادي كويه المركز الأول، اليوم السبت، في منافسات الفرق ضد الساعة لقطع مسافة 50 كم لفئة المتقدمين، فيما حقق الصناعة المركز الأول لقطع مسافة 40 كم لفئة الشباب، ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لدوري أندية العراق للدراجات المقام في بغداد.وذكر بيان صادر عن الاتحاد العراقي للدراجات- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "دراجي نادي كويه من محافظة أربيل حققوا المركز الأول في منافسات الفرق ضد الساعة لقطع مسافة 50 كم لفئة المتقدمين، ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لدوري أندية العراق للدراجات المقام في بغداد بمشاركة 36 ناديًا".وأضاف البيان، أن "نادي الصناعة حل في المركز الثاني، تلاه نادي الحشد الشعبي في المركز الثالث".وتابع الاتحاد، أنه "في منافسات الفرق ضد الساعة لقطع مسافة 40 كم لفئة الشباب، حصد نادي الصناعة المركز الأول، وجاء نادي دهوك في المركز الثاني، بينما حل نادي الحدباء في المركز الثالث".وثمن رئيس الاتحاد العراقي للدراجات، علي حميد- بحسب البيان- "الجهود الكبيرة التي بذلها رئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي للعبة في العاصمة بغداد في تنظيم سباقات المرحلة الأولى من دوري أندية الدراجات وإظهار المنافسات بأفضل صورة".وقدّم حميد شكره وتقديره الكبيرين للقوات الأمنية والاتحادات الفرعية والأندية الرياضية المشاركة، فضلًا عن لجان الاتحاد العاملة كافة؛ لمساهمتهم الفعالة في إنجاح المنافسات المحلية.