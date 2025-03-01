خسارة جديدة.. بيتيس يقتل الريال بسلاحه القديم

2025-03-01 23:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تلقى ريال مدريد الإسباني، مساء السبت، خسارة جديدة في الدوري، على يد مضيفه ريال بيتيس بنتيجة (1-2)، في ملعب بينتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة ال26 من الدوري الإسباني.

وسجل للميرينجي: إبراهيم دياز في الدقيقة 10، بينما أحرز كاردوسو وإيسكو لريال بيتيس، في الدقيقتين (34، 54).

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 54 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما رفع ريال بيتيس رصيده إلى 38 نقطة، في المركز السادس.