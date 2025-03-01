عقوبة تستهدف حراس مرمى كرة القدم.. ما هو قانون "8 ثواني" الجديد؟

2025-03-01 23:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب"، قراراًمن شأنه الحد من هدر الوقت لحراس المرمى، وذلك باحتساب ركلة ركنية كعقوبة للذين يحتفظونبالكرة لأكثر من ثماني ثوان.

وتنص القواعد الحالية أن حراس المرمى الذين يحتفظون بالكرة لأكثر من ستثوان سيحتسب للفريق المنافس ركلة حرة غير مباشرة، لكن كان يتم تجاهل احتساب هذا القرارمن قبل الحكام في أغلب الأحيان.

وشهد عدد من المسابقات هذا الموسم تجربة تتيح لحراس المرمى بالاحتفاظ بالكرةلثماني ثوان، حيث يقوم الحكم بالإشارة إلى الثواني الخمس الأخيرة عبر رفع يده.

وقال مجلس الاتحاد الدولي في بيان بعد اجتماعه السنوي في بلفاست"يعني التعديل أنه إذا احتفظ حارس المرمى بالكرة لأكثر من ثماني ثوان (مع استخدامالحكم للعد التنازلي الظاهر للعيان لمدة خمس ثوان)، فسوف يمنح الحكم ركلة ركنية للفريقالمنافس (بدلا من الركلة الحرة غير المباشرة الحالية لأكثر من ست ثوان)".

كما أيد المجلس الدولي خطة الاتحاد الدولي (فيفا) التي تقضي بارتداء الحكاملكاميرات خلال نهائيات كأس العالم العام المقبل كجزء من النقل المباشر للمباريات.