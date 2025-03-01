2025-03-01 23:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجهت الحكومة، يوم السبت، المصرف العراقي للتجارة بتقديم منحة بقيمة 3 مليارات ونصف المليار دينار عراقي إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم وذلك لدعم المنتخب في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وقال مراسل شفق نيوز، إن ذلك جاء بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء وتواصل مع رئيس اللجنة الأولمبية.

وبحسب مراسل الوكالة، أقدم المصرف العراقي للتجارة على تقديم منحة بقيمة 3 مليارات ونصف المليار دينار عراقي إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، وذلك للنفقات التي يحتاجها الاتحاد للانشطة الكروية المختلفة واستحقاق المنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

ومن المقرر ان يواجه المنتخب العراقي نظيره الكويتي في البصرة يوم 20 من آذار/مارس المقبل، في مباراة ثانية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بينما يواجه فلسطين على ملعبه الذي لم يحدد لغاية الآن يوم 25 من الشهر نفسه.