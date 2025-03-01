2025-03-01 23:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ من المقرر ان تستضيف أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، غداً الأحد، اجتماعاً بين نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، لمناقشة تشكيل حكومة الإقليم العاشرة.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفا محمد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني وصل في زيارة خاطفة الى مدينة أربيل وسيلتقي بنائب رئيس الحزب الديمقراطي مسرور بارزاني في بيرمام".

وأضاف أن "اللقاء سيناقش مسألة تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان".

وعقد الوفدان المفاوضان الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، اجتماعا يوم الاربعاء الماضي 26/2/2025، لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان.

وبعد الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان العراق، التي أجريت في شهر تشرين الأول 2024، لم تتمكن القوى السياسية الكوردية من التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة.

ورغم مرور نحو 5 أشهر على الانتخابات، ما يزال الإقليم يعاني من الجمود السياسي، حيث تعمل الحكومة الحالية بتصريف الأعمال منذ انتهاء ولايتها في 2022.