2025-03-01 23:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أكد مصدر مطلع، اليوم السبت (1 آذار 2025)، انطفاء خط ميرساد الناقل للكهرباء المستوردة من إيران إلى ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "خط ميرساد الناقل للكهرباء المستوردة من إيران إلى ديالى، والتي تصل إلى أكثر من 300 ميغاواط، انطفأ بعد الساعة السادسة من مساء اليوم، ولا يزال حتى هذه اللحظة".

وأضاف المصدر، أن "الانطفاء جاء من المصدر أي من إيران دون معرفة الأسباب"، مشيراً إلى أن "انطفاء خط مير سات أسهم في حرمان ديالى من أكثر من 300 ميغاواط، مما أدى إلى زيادة ساعات القطع لمناطق واسعة من شرق وشمال وشمال شرق ديالى".

ولفت إلى أن "ديالى، من خلال لجان التنسيق، تنتظر موقفاً من الجانب الإيراني للوقوف على أسباب انطفاء الخط، سواء كان عطلاً فنياً أو بسبب إعادة برمجة الترددات"، مؤكداً أنه "حتى هذه اللحظة، لا تُعرف أسباب انطفاء هذا الخط".



