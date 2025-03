2025-03-01 23:30:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى رد مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، على سؤال يخص التدخين خلال شهر رمضان المبارك، داعياًَ إلى تركه وضبط النفس خلال الشهر الكريم. ونشر مكتب المرجع الديني سؤالاً لأحد الأشخاص جاء فيه: “هل أفتى سماحة السيد (دام ظله) بجواز التدخين في شهر رمضان للصائم الذي لا يستطيع تركها؟”. وكان جواب المكتب كالآتي: “سماحة […]

The post السيستاني: على المدخن ضبط نفسه ويمتنع عن التدخين في شهر رمضان appeared first on جريدة المدى.