2025-03-02 00:35:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن رفضت بغداد ضغوطا امريكية بسبب "النفوذ الايراني"، في وقت تهدد فيه واشنطن بـ"تخفيض" امدادات الدولار للعراق، بحسب رئيس وزراء سابق. وقال وزير الخارجية فؤاد حسين، في تصريحات متفلزة، ان "الولايات المتحدة طرحت على بغداد مسألة وقف استيراد الغاز من إيران، إلى جانب قضايا تتعلق بزيادة الضغط على طهران". وشدد وزير الخارجية فيما […]

