2025-03-02 00:35:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى بين القرارات السياسية والمناسبات الدينية والظروف الطارئة، يجد المواطن العراقي نفسه عالقا في دوامة العطل المتكررة، وبالرغم من وضوح قانون العطل الرسمية الذي أقره مجلس النواب العام الماضي لتنظيم آلية منح العطل، إلا أن تعدد القرارات المحلية، ومنح العطل من قبل المحافظين، خلق فجوة قانونية أرهقت الاقتصاد، وأضعفت أداء المؤسسات الحكومية، وفق متخصصين. […]

The post العطل الرسمية "تشل" مؤسسات الدولة.. تخبطات بين قرارات مجالس المحافظات دون "أسباب مقنعة" appeared first on جريدة المدى.