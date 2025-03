2025-03-02 00:35:06 - المصدر: جريدة المدى

 متابعة المدى حقق الشاعر العراقي ميثم راضي إنجازاً أدبياً جديداً بتتويجه بالمركز الأول في مسابقة “المعلقة” للشعر في المملكة العربية السعودية، وذلك عن فئة شعر النثر ضمن الموسم الثاني للمسابقة التي شهدت مشاركة واسعة من شعراء الوطن العربي. ويأتي هذا الفوز بعد منافسة قوية شهدتها المسابقة، حيث تمكّن راضي من التميز بين نخبة […]

