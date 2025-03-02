الداخلية العراقية تتراجع عن "إغلاقات رمضان" بتعليمات جديدة

2025-03-02 00:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الداخلية العراقية، مساء السبت، تعليمات جديدة بشأنإجراءات شهر رمضان.

وذكر الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،أنه "لن يكون هناك غلق لجميع المطاعم والمقاهي وكذلك المولات وأماكن التبضع وجميعمرافق الحياة واستمرار الفعاليات الرمضانية في بغداد والمحافظات خلال شهر رمضان المباركمن وقت الإفطار لغاية وقت السحر".

وأكد ميري، "تطبق كامل إجراءات المنع خلال ساعات الصيام مع توفيرالأجواء الآمنة الكاملة والانسيابية المرورية لجميع المواطنين الكرام".

وكان وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، وجه أول أمس الخميس، بمنعالإفطار العلني خلال شهر رمضان، شاملاً "غير المسلمين أيضاً"، ومنع تقديمالمشروبات الكحولية وغلق مخازنها، فضلا عن غلق جميع المطاعم والمقاهي والنوادي الاجتماعيةفي الفنادق.