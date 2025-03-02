المرجع السيستاني يوضح بشأن جواز التدخين للصائم

2025-03-02 00:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أوضح مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، فتوى المرجع بشأن التدخين خلال الصيام في شهر رمضان وما اذا كان مفطرًا ام لا.

وجاء في سؤال ورد إلى مكتب المرجع السيستاني في وقت سابق، واطلعت عليه "بغداد اليوم": "هل أفتى سماحة السيد (دام ظله) بجواز التدخين في شهر رمضان للصائم الذي لا يستطيع تركها؟".

وجاء الجواب الصادر من المكتب بأن "سماحة السيد (دام ظلّه) يحتاط وجوباً بكون التدخين مفطراً، فعلى المدخّن أن يضبط نفسه ويمتنع عن التدخين في صيام شهر رمضان، ولكن إذا أتى به - لأيّ سبب كان - فإنّه يلزمه الإمساك بقية النهار برجاء المطلوبية ثم القضاء على الأحوط وجوباً".