عودة الاشتباكات بين العماليين والجيش التركي شمالي دهوك (فيديو)

2025-03-02 03:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت حدة التوترات في شمال دهوك مجدداً فجر الأحد بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي وعناصر من حزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبال متين بقضاء العمادية.

وتأتي الاشتباكات المتجددة خلال يومين على الرغم من قرار زعيم عبد الله أوجلان المسجون في تركيا بوقف إطلاق النار كخطوة لتهدئة الأوضاع مع أنقرة بعد سنوات من الصراع الدامي.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة شفق نيوز، أن المواجهات تركزت في قمة "لينك" المطلة على ناحية ديرلوك، حيث سُمع دوي إطلاق نار كثيف أثناء تبادل النيران بأسلحة خفيفة ومتوسطة، دون ورود تفاصيل دقيقة حول حجم الخسائر حتى الآن.