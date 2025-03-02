أتلتيكو مدريد ينتزع صدارة الليجا مؤقتا

2025-03-02 03:10:03 - المصدر: واع

متابعة - واعقفز أتلتيكو مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني مؤقتا، بفوزه على ضيفه أتلتيك بيلباو (1/0)، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 26.ورفع الأتلتي رصيده إلى 56 نقطة، في المركز الأول، بفارق نقطتين عن العملاقين، برشلونة (الوصيف) الذي سيواجه ريال سوسيداد غدا الأحد، وريال مدريد، صاحب المركز الثالث، الذي خسر اليوم أمام ريال بيتيس (1/2).ويأتي الفوز وانتزاع الصدارة مؤقتا، في توقيت مهم لأتلتيكو، الذي سيواجه ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.على الجانب الآخر، تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 48 نقطة، في المركز الرابع.