اليوم .. أربع مواجهات بانطلاق الجولة الـ22 لدوري نجوم العراق

2025-03-02 08:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الأحد، منافسات الجولة الـ 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة أربع مباريات في بغداد وميسان والبصرة .

‏وتُقام مباراتان عند الساعة الـ 8:30 مساءً تجمع الاولى فريق نفط ميسان مع ضيفه فريق الكرخ، وتُقام المباراة على ملعب ميسان الأولمبي .

ويواجه فريق نفط البصرة في المباراة الثانية ضيفه فريق كربلاء، وتُقام المباراة على ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة .

‏ويستضيف فريق ديالى علي ملعب المدينة في بغداد وهو الملعب المفترض له، فريق الحدود عند الساعة الـ 10:30 مساءً.

‏بينما يلاقي فريق القوة الجوية بنفس التوقيت ضيفه فريق النفط في ختام منافسات اليوم الأول من الجولة الـ 22 وتقام المباراة على ملعب الشعب الدولي عند ‏الساعة 10:30 مساءً.

وتمسك فريق زاخو بالصدارة بعد انتهاء الجولة الـ 21 لدوري نجوم العراق لكرة القدم برصيد 42 نقطة، يليه بالمركز الثاني فريق الزوراء برصيد 40 نقطة، ثم فريق الشرطة بالمركز الثالث برصيد 38 نقطة ولديه مباراتان مؤجلتان، وفي المركز الرابع جاء فريق القوة الجوية برصيد 37 نقطة، ثم فريق دهوك بالمركز الخامس برصيد 34 نقطة، و بالمركز السادس جاء فريق الطلبة بنفس رصيد دهوك لكن بفارق المواجهات.